Комличенко заявил, что попадание в топ-8 РПЛ по итогам сезона будет успехом для «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в комментарии для «СЭ» высказался о результатах команды. Железнодорожники закончили первый круг на 13-м месте.

«Учитывая текущее положение в турнирной таблице, успешным результатом для нас по итогам сезона будет попадание в топ-8», — сказал Комличенко «СЭ».

22 ноября «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в первом матче под руководством Сергея Овчинникова.