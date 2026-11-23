Газизов подвел итоги первого круга для махачкалинского «Динамо»: «Поставлю «четверку»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подвел итоги первых 15 матчей в чемпионате России для своей команды.

В 15-м туре махачкалинцы сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). После матча с красно-белыми наставник «Динамо» Вадим Евсеев оценил игру команды после 15 матчей на «пятерку».

«За первый круг команде поставлю «четверку» с минусом. С минусом, так как у нас в республике требовательный народ, болельщики всегда хотят большего. 17 очков после 15 матчей — приемлемый результат, мы находимся в борьбе за попадание в топ-10. Думаю, по итогам сезона для нас это будет отличным результатом. Сейчас каждое набранное очко на вес золота. Впереди три матча — хотим достойно завершить календарный год», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков и располагается на 12-й строчке. В следующем туре команда Евсеева 29 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».