Силкин — о «Динамо»: «Команда прибавила в организации игры, но нужна стабильность»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью бело-голубых в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Сложно оценивать игру «Динамо» в этом матче, так как судья ее просто сломал. После удаления футбола особо и не было. Жаль, что такие вещи происходят. Но в плане футбола мне нравится то, что делает Шварц. Команда сильно прибавила в организации игры, здорово контролирует мяч, играет низом. Думаю, «Динамо» поборется за чемпионство, но им нужна стабильность. Главное — до перерыва уйти на первом месте», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (31). «Краснодар» с 27 очками занимает четвёртую строчку.