Быстров похвалил Соболева: «Боролся, бегал, старался»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Соболев сегодня — один из самых ярких игроков на поле. Боролся, бегал, старался, а практически все остальные ходили пешком. Первый тайм — тихий ужас. Команда играет ужасно. Конечно, три очка не пахнут, но на эту игру тяжело смотреть вживую на стадионе», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» набрал 51 очко и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (49 очков) сегодня сыграет с «Ахматом».

«Крылья Советов» (21 очко) находятся на 13-м месте.