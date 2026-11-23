Фассон тепло попрощался с Галактионовым: «Желаю счастья в жизни и работе»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в разговоре с «СЭ» пожелал бывшему тренеру команды Михаилу Галактионову успехов в дальнейшей работе.

«Лично попрощаться не удалось. Но я хотел бы, пользуясь случаем, пожелать ему всего самого наилучшего, чтобы было счастье в жизни и работе. За эти годы он мне очень помог как футболисту», — сказал Фассон «СЭ».

«Локомотив» 17 ноября объявил об отставке Галактионова с поста главного тренера. Он возглавлял команду с ноября 2022 года. После ухода Галактионова обязанности главного тренера «Локомотива» исполняет Сергей Овчинников.