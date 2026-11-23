Грушевский о пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом»: «Это позор для всего нашего судейского корпуса»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче 15-го тура РПЛ между армейцами и «Ахматом» (1:2).

На 48-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота москвичей после падения Георгия Мелкадзе в единоборстве с Данилом Круговым в штрафной площади армейцев.

«Оставлю за скобками содержательную часть по поводу игры, заслуженного или незаслуженного поражения и заслуги «Ахмата» в их победе. Конечно, этот пенальти при счете 0:0 во многом повлиял на сюжет матча, предопределил его. Этот пенальти существенно облегчил задачу «Ахмату», который приехал играть вничью. По первому тайму было видно, что они тянут время. И, конечно, решающую лепту в дело сдерживания ЦСКА внесла судейская бригада.

Работают ВАР и АВАР Абросимов и Москалев. И какую очевидную ошибку они нашли в том эпизоде? Два чудака от судейства зовут Чистякова для того, чтобы он исправил какую-то очевидную ошибку. Значит, видимо, они не показывают ему ту фазу единоборства, где Мелкадзе заваливает Кругового. Выдергивают эпизод, где ноги у них переплетаются. И тут вступает в игру Чистяков. У меня к нему комплекс замечаний по вчерашнему судейству. На мой взгляд, он много чего прощал «Ахмату». Особенно, мне кажется, дисциплинарные санкции в плане апелляции к арбитру. Аззи получил желтую карточку, когда он высказал несогласие с вмешательством линейного арбитра. А футболисты «Ахмата» каждый свисток не в их пользу сопровождали спорами и не получали за это желтых карточек. Но это все осталось бы просто за кадром, если бы не это решение», — сказал Грушевский «СЭ».

Грушевский надеется, что судейские решения не повлияют на исход матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Не отрицаю хорошей и добротной игры «Ахмата». Они и контратаковали местами очень неплохо. И, конечно же, не снимая ответственности с игроков ЦСКА, которые разбазарили несколько моментов. Конечно, очень досадно, что не использовал Алвес стопроцентный голевой момент в первом тайме. Или Тамерлан Мусаев не реализовал выход один на один во втором тайме при счете 2:0. Но вот это судейское решение при счете 0:0, конечно, предопределило дальнейший ход игры. Безусловно, это просто подарок судьбы для «Ахмата» и такой позор для всего нашего судейского корпуса. Вот такие чудики, которые работали ВАР и АВАР, перечеркивают работу своих коллег. Все похоронили, все закопали. И вынесли решение, которое полностью позорит, на мой взгляд, не только судей, но и вообще руководство судейского корпуса. И неважно, какая команда — ЦСКА, «Спартак» или «Зенит» — станет жертвой такого позорного судейского решения. Это просто подстава для всего судейского корпуса. На мой взгляд, Абросимову не место в судействе. Если он видит пенальти в таком эпизоде, значит, это безумный человек. Это не просто ошибка, это предвзятость. Только ангажированный человек может увидеть пенальти в таком эпизоде. Это мое эмоциональное восприятие и моя субъективная оценка. Я думаю, что ЭСК не будет пытаться сделать вид, что это спорная ситуация и арбитр мог принять и такое, и такое решение. И я желаю болельщикам ЦСКА и «Зенита», чтобы в следующем туре все решалось исключительно на футбольном поле, чтобы ни одно судейское решение не посмело повлиять на исход этого предстоящего матча», — добавил Грушевский.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ахмат» благодаря победе поднялся на 11-ю строчку с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Зенитом», а «Ахмат» встретится на выезде с «Балтикой».