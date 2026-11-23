Кобелев: «Динамо» играет в самый понятный футбол в РПЛ. Команда идет без заметных спадов»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» оценил перспективы бело-голубых в чемпионской гонке. По мнению специалиста, команда демонстрирует сбалансированный футбол, хотя отдельные позиции по-прежнему нуждаются в усилении.

«Ну почему я не верю в чемпионство «Динамо»? На сегодняшний день это сбалансированная команда. Мне кажется, она играет в РПЛ в самый понятный футбол. Да, случаются такие матчи, как с «Акроном», когда происходит общий провал. Но в целом все достаточно гармонично. Команда в общем-то идет по дистанции без заметных спадов.

Мы видели, что у бело-голубых не было дубляжа по вингерам — ни справа, ни слева. Сейчас футболистов подкупили. Однако, честно говоря, Гутьеррес и Казимир пока не убеждают. Может быть, еще прибавят. Подождем. С другой стороны, теперь на этих позициях есть определенная конкуренция.

Гладышев? Сегодня забил, был активен. Но он не так хорош в закрытой игре», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» завершило первый круг РПЛ на первом месте, набрав 32 очка в 15 матчах. Команда Сандро Шварца одержала 10 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. «Зенит» отстает от москвичей на одно очко, «Спартак» — на два.

Гутьеррес и Казимир пополнили состав бело-голубых в сентябре 2026 года. Чилиец подписал контракт до лета 2031-го, а футболист сборной Гаити перешел из «Осера» на правах аренды с возможностью выкупа.