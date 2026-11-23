Газзаев о работе Гусева в «Ахмате»: «Победа над ЦСКА — очень важный результат»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» начало работы Ролана Гусева на посту главного тренера «Ахмата». Под руководством 49-летнего специалиста, экс-игрока армейцев, грозненская команда одержала две победы в РПЛ. 21 ноября «Ахмат» обыграл красно-синих со счетом 2:1.

«Очень хорошее начало у Гусева в «Ахмате». А победа над ЦСКА — очень важный результат. Но впереди еще два тура в чемпионате до зимней паузы, которые нужно проявить свои лучшие качества. Хочу пожелать Ролану, чтобы он и дальше работал также уверенно, как в первых двух играл», — сказал Газзаев «СЭ».

«Ахмат» (17 очков) после 15-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.