«Динамо» — «Оренбург»: хозяева открыли счет после автогола Муфи

Московское «Динамо» открыло счет в матче против «Оренбурга» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

На 30-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Фахд Муфи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

04 апреля, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max