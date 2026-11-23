Кобелев: «Уровень легионеров в РПЛ просел. У многих пробелы в футбольном образовании»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» раскритиковал уровень иностранных футболистов, выступающих в российских клубах. Специалист привел в пример действия защитника «Краснодара» в эпизоде с голом Ярослава Гладышева.

«Меня удивляют легионеры, которые к нам приезжают. Возьмите защитника «Краснодара» Майсона Родригеса. Разве он не знал, что Гладышев убирает под левую и бьет? Имею в виду эпизод с голом.

И это в целом касается не только его, но и других иностранцев. Такое ощущение, что у многих пробелы в футбольном образовании. Уровень легионеров, увы, просел», — заявил Кобелев «СЭ».

В матче 15-го тура РПЛ «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1). Гладышев отличился на 27-й минуте после передачи Максима Осипенко. Нападающий москвичей обыграл Родригеса и нанес удар в дальний угол ворот Станислава Агкацева.

23-летний уругвайский защитник перешел в «Краснодар» в сентябре 2026 года из аргентинского «Униона». Контракт футболиста рассчитан до лета 2030-го.

В той же встрече Родригес сделал голевую передачу Джону Кордобе, открывшему счет на 11-й минуте. Она стала первой для уругвайца в составе «Краснодара».