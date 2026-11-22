«Локомотив» обыграл «Родину» благодаря голу Мостового

«Локомотив» на выезде обыграл «Родину» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0.

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

Единственный гол на 8-й минуте забил полузащитник железнодорожников Андрей Мостовой.

«Локомотив» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 очками опустилась на 14-ю строчку.

В следующем матче «Родина» 25 ноября сыграет на выезде с «Рубином» в FONBET Кубке России, а «Локомотив» в этот же день примет «Ростов» в том же турнире.