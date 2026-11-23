Фассон — о положении «Локомотива»: «Верю, что ситуацию можно улучшить еще до ухода на паузу»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон в комментарии для «СЭ» поделился мнением о положении команды в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники закончили первый круг на 13-м месте.

«Верю, что ситуацию можно улучшить еще до ухода на паузу. Через работу и игру еще можно достичь побед в этом календарном году», — сказал Фассон «СЭ».

22 ноября «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в первом матче под руководством Сергея Овчинникова. Железнодорожники набрали 14 очков после 15 игр и занимают 13-е место в таблице РПЛ.