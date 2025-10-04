Тедеев — о матче с «Зенитом»: «Акрон» создал больше опасных моментов, особенно в первом тайме»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Нет, не доволен результатом, должны были побеждать. И не только из-за того, что не забили пенальти, а из-за того, что создали больше опасных моментов, особенно в первом тайме. С Артемом после игры не говорили, ему это и не нужно. Хочу только поддержать его, поблагодарить за игру и все, что он делает», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

На 90+5-й минуте встречи форвард Артем Дзюба не реализовал пенальти.

Тольяттинская команда с 8 очками занимает на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.