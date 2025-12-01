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В «Акроне» поддержали возвращение пива на стадионы: «Это повысит зрительский интерес»

Микеле Антонов
Корреспондент

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении пива на российские стадионы.

— Поддерживаете ли вы возвращение пива на стадионы?

— Конечно, поддерживаем. Это часть шоу, часть большой игры. На мой взгляд, пребывание на стадионе с пивом гораздо приятнее, других мнений быть не может. Повысит ли это зрительский интерес? На мой взгляд, да, повысит. Станут ли клубы кратно больше зарабатывать коммерческих денег? Здесь вопрос дискуссионный. Есть точки зрения, которые позволяют рассчитывать на это, есть те, которые говорят о том, что приобретателем клуб не станет.

Ранее, 1 декабря, в Госдуме РФ сообщили «СЭ», что на днях состоялось совещание в правительстве по вопросу возвращения пива. Депутат Дмитрий Свищев заверил: пиво будет на российских стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

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«Рубин» ответил на пост «Зенита» шуткой про перенос 100-летия

Контракт Глебова с ЦСКА автоматически продлен до лета 2028 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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