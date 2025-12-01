В «Акроне» поддержали возвращение пива на стадионы: «Это повысит зрительский интерес»

Гендиректор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении пива на российские стадионы.

— Поддерживаете ли вы возвращение пива на стадионы?

— Конечно, поддерживаем. Это часть шоу, часть большой игры. На мой взгляд, пребывание на стадионе с пивом гораздо приятнее, других мнений быть не может. Повысит ли это зрительский интерес? На мой взгляд, да, повысит. Станут ли клубы кратно больше зарабатывать коммерческих денег? Здесь вопрос дискуссионный. Есть точки зрения, которые позволяют рассчитывать на это, есть те, которые говорят о том, что приобретателем клуб не станет.

Ранее, 1 декабря, в Госдуме РФ сообщили «СЭ», что на днях состоялось совещание в правительстве по вопросу возвращения пива. Депутат Дмитрий Свищев заверил: пиво будет на российских стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.