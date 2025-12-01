Контракт Глебова с ЦСКА автоматически продлен до лета 2028 года

Агент нападающего ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров в разговоре с «СЭ» сообщил о продлении контракта игрока с клубом.

«Кирилл провел определенное количество игр за ЦСКА, благодаря чему его контракт автоматически продлился на год. Теперь действующее соглашение Глебова с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года», — сказал Хархаров «СЭ».

Глебов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 22 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.