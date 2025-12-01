«Рубин» ответил на пост «Зенита» шуткой про перенос 100-летия

«Рубин» опубликовал в Telegram-канале шуточный пост после матча 17-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1). Игра проходила 30 ноября в Санкт-Петербурге.

В посте казанцы высмеяли соперника за один удар в створ, а также пошутили по поводу празднования юбилея сине-бело-голубых.

Ранее в Telegram-канале «Зенита» в посте с голом Нино была опубликована подпись «Счастливого пути». На видео вратарь «Рубина» после гола Нино улетел за пределы стадиона и попал на самолет в Казань.

«Зенит» с 36 очками занимает третье место в таблице РПЛ. «Рубин» идет седьмым — 23 очка.