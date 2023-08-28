В «Ахмате» заявили, что защитник Быстров пропустил матч со «Спартаком» из-за микротравмы

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал «СЭ» отсутствие защитника Марата Быстрова в заявке команды на матч 6-го тура РПЛ против «Спартака».

Ранее спортдир «Ахмата» сообщил «СЭ», что турецкий «Сивасспор» сделал официальное предложение по защитнику.

«Связано ли отсутствие Быстрова в заявке на матч со «Спартаком» из-за интереса «Сивасспора»? Нет. У Марата микротравма, именно поэтому он пропустил матч со «Спартаком». Что касается «Сивасспора», то они сделали нам официальное предложение, ведем переговоры», — сказал Газзаев «СЭ».

Марат Быстров выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел 4 матча и не отличился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего казахстанца составляет 1 миллион евро.

«Сивасспор» после трех туров занимает пятое место в чемпионате Турции, набрав 5 очков.