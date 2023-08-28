Пименов о результатах «Спартака»: «Абаскаль конкретно задергался»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поделился мнением о результатах «Спартака» в этом сезоне.

«Абаскаль конкретно задергался, это касается именно работы тренера. Непонятно, почему его так штормит: не решен вопрос с вратарями, Тео Бонгонда остается в запасе... Сезон «Спартак» начал неплохо — были проблемы только в обороне и опорной зоне. Видно, что испанец нервничает. Если красно-белые потерпят еще пару поражений в чемпионате, то его позиции могут заметно пошатнуться. Были выделены солидные финансы на покупку новых игроков, а результат пока что оставляет желать лучшего», — цитирует Пименова RT.

«Спартак» начал сезон-2023/24 РПЛ с 3 побед подряд. В последних 3 играх команда дважды проиграла и 1 раз сыграла вничью. После 6 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают 7-е место.