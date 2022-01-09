В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья футболистов, заболевших коронавирусом
Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состояние здоровья футболистов клуба Зорана Нижича и Сенина Себаи.
Ранее в СМИ сообщили, что два игрока грозненской команды сдали положительные тесты на коронавирус. В комментарии «СЭ» агент Себаи Дмитрий Селюк подтвердил, что игрок заболел.
«Да, ребята приболели во время отпуска у себя на родине. Они подъедут на сборы, как только тесты дадут отрицательный результат. Остальные футболисты здоровы, только Себаи и Нижич приболели. Признаков и симптомов у них нет. Тест показал положительный результат. Через несколько дней сдадут новые», — сказал Хаджиев «СЭ».
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