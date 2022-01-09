Агент форварда «Ахмата» Себаи прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом
Агент нападающего «Ахмата» Сенина Себаи Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии футболиста.
Ранее matchtv.ru сообщил, что футболисты «Ахмата» Зоран Нижич и Сенин Себаи сдали положительные тесты на коронавирус.
«Да, он заболел, тест показал положительный результат. Но это было несколько дней назад. В течение недели он будет здоров. Думаю, что он полетит вместе с командой на сборы. Максимум задержится на день-два. Болезнь протекает в нормальной форме. Он кашляет, делает определенные процедуры. Будем надеяться, скоро поправится. Надеюсь, как раз 13-14 числа он поправится. Как только тест покажет отрицательный результат, он присоединится к команде. Как раз к началу тренировочного процесса», — сказал Селюк «СЭ».
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