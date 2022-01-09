Тренер ЦСКА Березуцкий рассказал, сколько игроков могут прийти в клуб зимой

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о возможном усилении в зимнее трансферное окно.

«Проблема отсутствия опыта? Естественно, проблема существует, — сказал Березуцкий на видео, опубликованном в Telegram-канале Нобеля Арустамяна. — От нее глобально никуда не деться.

Сказать, что что-то прям катастрофическое, какие-то такие ошибки, то, наверное, тоже нет. Например, неправильно выстроил недельный цикл. Такая ошибка была одна.

Сколько человек нужно для усиления в зимнее трансферное окно? Если говорить об усилении зимой, то, мне кажется, то три игрока будет достаточно".

ЦСКА занимает четвертое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 30 очков в 18 матчах.