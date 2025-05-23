РБК: «Крыльям Советов» на год запретили покупать футболистов

Российский футбольный союз (РФС) запретил «Крыльям Советов» покупать футболистов на ближайшие два трансферных окна — летнее и зимнее, сообщает «РБК Спорт».

При этом клуб может продавать своих игроков или подписывать свободных агентов, за переход которых не нужно платить. Однако если клуб продаст игрока, то сможет потратить на трансфер вырученную сумму.

Запрет связан с долгами «Крыльев Советов» перед «РТ-Капитал» (входит в «Ростех»), которые превышают 900 миллионов рублей.

После 29 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице.