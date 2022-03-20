В «Ахмате» назвали дезинформацией новость о ссоре Талалаева и Семенова

В пресс-службе «Ахмата» прокомментировали информацию о возможной ссоре главного тренера грозненского клуба Андрея Талалаева и защитника Андрея Семенова.

«Непонятно, что за взброс, для чего и кому это нужно...Полная дезинформация», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Ахмата».

Ранее Telegram-канале «Мутко против» сообщил, что между Талалаевым и Семеновым произошел конфликт, в результате которого игрок был оштрафован на 500 тысяч рублей и лишен капитанской повязки.