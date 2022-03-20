Карпин оценил судейство в матче «Динамо» — «Ростов»
Карпин заявил, что судейство в матче «Динамо» — «Ростов» было нормальным
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) оценил судейство.
Бело-голубые сравняли счет на 90-й минуте — с пенальти гол забил Федор Смолов.
— Вы о чем-то спорили с резервным судьей. Как оцените судейство?
— Не помню, о чем я говорил. Было много моментов. Это эмоции. Нельзя заступать за линию, да. Это меня раздражает давно. Судейство нормальное. Наверное, был пенальти.
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|
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|22
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|3
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|
4
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|22
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|
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|
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|5
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|20
|
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|4
|8
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|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
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|19-31
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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