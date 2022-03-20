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Карпин оценил судейство в матче «Динамо» — «Ростов»

Карпин заявил, что судейство в матче «Динамо» — «Ростов» было нормальным
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) оценил судейство.

Бело-голубые сравняли счет на 90-й минуте — с пенальти гол забил Федор Смолов.

— Вы о чем-то спорили с резервным судьей. Как оцените судейство?

— Не помню, о чем я говорил. Было много моментов. Это эмоции. Нельзя заступать за линию, да. Это меня раздражает давно. Судейство нормальное. Наверное, был пенальти.

Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
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Локомотив

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