Карпин заявил, что судейство в матче «Динамо» — «Ростов» было нормальным

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) оценил судейство.

Бело-голубые сравняли счет на 90-й минуте — с пенальти гол забил Федор Смолов.

— Вы о чем-то спорили с резервным судьей. Как оцените судейство?

— Не помню, о чем я говорил. Было много моментов. Это эмоции. Нельзя заступать за линию, да. Это меня раздражает давно. Судейство нормальное. Наверное, был пенальти.