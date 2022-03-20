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Семенов — о конфликте с Талалаевым: «У нас один человек, который диктует свои правила»

Андрей Семенов рассказал о конфликте с Андреем Талалаевым
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Семенов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, что был оштрафован на 500 тысяч рублей за ошибку в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Да, это правда. Человек оштрафовал меня на 500 тысяч из-за того, что из-под меня забили гол. Никакой словесной перепалки не было, человек сказал, что я оштрафован на 500 тысяч просто за гол. Я буду продолжать дальше работать. Человек так себя обозначил и все. Он сказал, что я оштрафован за игровую дисциплину, что я не выполнил какие-то игровые требования. Хотя момент очень неоднозначный.

Как отреагировала команда? У нас один человек, который диктует свои правила, он босс. Получается, что многие ребята не согласны, но сделать с этим ничего не могут. Капитанской повязки я тоже лишился. Неважно уже, кто им будет», — сказал Семенов «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что между главным тренером команды Андреем Талалаевым и Семеновым произошел конфликт, в результате которого игрок был оштрафован и лишен капитанской повязки.

Андрей Семенов
Андрей Талалаев
Футбол
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
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16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Урал – Химки
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Ахмат – Локомотив
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Зенит – Арсенал
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