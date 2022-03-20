Семенов — о конфликте с Талалаевым: «У нас один человек, который диктует свои правила»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, что был оштрафован на 500 тысяч рублей за ошибку в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Да, это правда. Человек оштрафовал меня на 500 тысяч из-за того, что из-под меня забили гол. Никакой словесной перепалки не было, человек сказал, что я оштрафован на 500 тысяч просто за гол. Я буду продолжать дальше работать. Человек так себя обозначил и все. Он сказал, что я оштрафован за игровую дисциплину, что я не выполнил какие-то игровые требования. Хотя момент очень неоднозначный.

Как отреагировала команда? У нас один человек, который диктует свои правила, он босс. Получается, что многие ребята не согласны, но сделать с этим ничего не могут. Капитанской повязки я тоже лишился. Неважно уже, кто им будет», — сказал Семенов «СЭ».

Ранее в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что между главным тренером команды Андреем Талалаевым и Семеновым произошел конфликт, в результате которого игрок был оштрафован и лишен капитанской повязки.