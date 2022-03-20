Карпин: «Молодые ребята проявляют себя великолепно. Я горжусь ими»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) отметил, что гордится молодыми игроками. По его словам, потеря легионеров невосполнима.

«Ничего нового с точки зрения прессинга и интенсивности, — отметил Карпин. — Сандро молодец, что все еще здесь в отличии от других. Потеря легионеров — невосполнима. У нас играет молодежь. Если бы проиграли, то говорили бы по-другому. Молодые ребята проявляют себя великолепно. Я горжусь ими.

Очень доволен игрой Тугарева. Он провел два матча. Претензий к нему нет. В игре с «Рубином» еще и голевой отдал.

Доволен ли я игрой тех, кого вызвал в сборную? По Глебу и Осипенко, да. За игроками «Динамо» я не смотрел. Я смотрел на «Ростов».