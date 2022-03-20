Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:20

Карпин: «Молодые ребята проявляют себя великолепно. Я горжусь ими»

Карпин заявил, что молодые ребята проявили себя великолепно
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:1) отметил, что гордится молодыми игроками. По его словам, потеря легионеров невосполнима.

«Ничего нового с точки зрения прессинга и интенсивности, — отметил Карпин. — Сандро молодец, что все еще здесь в отличии от других. Потеря легионеров — невосполнима. У нас играет молодежь. Если бы проиграли, то говорили бы по-другому. Молодые ребята проявляют себя великолепно. Я горжусь ими.

Очень доволен игрой Тугарева. Он провел два матча. Претензий к нему нет. В игре с «Рубином» еще и голевой отдал.

Доволен ли я игрой тех, кого вызвал в сборную? По Глебу и Осипенко, да. За игроками «Динамо» я не смотрел. Я смотрел на «Ростов».

Валерий Карпин
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово: скандал в легкой атлетике
Двухметровая трансгендер, против которой бунтует сам Майкл Фелпс. Пловчиха Лия Томас бьет женские рекорды, не скрывая мужского прошлого
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Шварц оценил судейство в матче «Динамо» с «Ростовом»
Шварц заявил, что «Динамо» совершило много технических ошибок в матче с «Ростовом»
В «Ахмате» назвали дезинформацией новость о ссоре Талалаева и Семенова
Карпин оценил судейство в матче «Динамо» — «Ростов»
Семенов — о конфликте с Талалаевым: «У нас один человек, который диктует свои правила»
Карпин: «Это хороший результат. Я горд за пацанов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ахмате» назвали дезинформацией новость о ссоре Талалаева и Семенова

Шварц заявил, что «Динамо» совершило много технических ошибок в матче с «Ростовом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости