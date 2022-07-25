Goal: хавбек «Локомотива» Бека-Бека может вернуться во Францию

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека в летнее трансферное окно может вернуться во Францию, сообщает Goal. По информации источника, «Ницца» заинтересована в подписании 21-летнего французского футболиста.

Утверждается, что Бека-Бека является приоритетным вариантом «орлят» для укрепления полузащиты.

17 июля в интервью «СЭ» хавбек заявил о желании остаться в «Локомотиве».

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в двух матчах за железнодорожников. В последней своей игре против «Ростова» (2:2) его удалили с поля во втором тайме.

Портал Transfermarkt оценивает Бека-Бека в 3 миллиона евро.