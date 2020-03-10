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В 21-м туре побит рекорд чемпионатов России по количеству удалений

00:21
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. 90+2-я минута. Удаление Романа Зобнина (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. 90+2-я минута. Удаление Романа Зобнина (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В 21-м туре Тинькофф чемпионата России было показано семь красных карточек: Роберт Бауэр («Арсенал»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов») и Роман Зобнин («Спартак») были удалены за второе предупреждение, а Соломон Кверквелия («Локомотив»), Ильзат Ахметов и Вадим Карпов (оба — ЦСКА) — изгнаны с поля напрямую.

Ранее ни в одном розыгрыше чемпионата России не было более шести красных карточек за тур. (Денис Аль-Юсифи)

Туры с наибольшим количеством удалений в истории чемпионатов России

Сезон

Тур

Кол-во удалений

2 ЖК

КК

2019/20

21-й

7

Бауэр (Арсенал), Кварацхелия (Рубин), Зиньковский (Кр.Советов), Зобнин (Спартак)

Кверквелия (Локомотив), Ахметов, Карпов (оба — ЦСКА)

1999

3-й

6

Казаков (Торпедо), Боровской (Ростсельмаш), Терещенко (Уралан)

Джанашия (Локомотив), Яхимович (Динамо), Агаев (Алания)

2000

19-й

6

Боков, Варламов (оба — ЦСКА), Хизанешвили (Спартак), Снытко, Призетко (оба — Черноморец)

С.Шишкин (Факел)

2002

23-й

6

Харлачев, Точилин (оба — Динамо), Шемберас (ЦСКА), Тарловский (Алания), Кебе (Спартак)

Семшов (Торпедо)

2004

21-й

6

Кирицэ, Гартиг (оба — Зенит)

Бастия, Д.Базаев (оба — Сатурн), В.Березуцкий, Жирков (оба — ЦСКА)

2006

3-й

6

Набабкин (Москва), Домингес (Рубин), Р.Аджинджал (Луч-Энергия), Гогуа (Спартак Нч)

Акинфеев (ЦСКА), Евсеев (Локомотив)

2011/12

31-й

6

Буссуфа (Анжи), Григалава (Волга), Джудович (Спартак Нч), Никитинский (Томь)

Буйволов (Волга), Строев (Томь)

2012/13

29-й

6

Каряка (Волга)

Чантурия, Данилу Неку (оба — Алания), Кокорин, Джуджак (оба — Динамо), Широков (Зенит)

2016/17

13-й

6

Засеев (Уфа), Нету (Зенит), Огуде (Амкар)

Шелия (Уфа), Куасси (Краснодар), Малых (Оренбург)

2018/19

3-й

6

Белоруков (Анжи), Берхамов (Арсенал), Рамирес (Краснодар), Кузяев (Зенит)

Набабкин (ЦСКА), А.Понсе (Анжи)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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