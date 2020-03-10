В 21-м туре побит рекорд чемпионатов России по количеству удалений

В 21-м туре Тинькофф чемпионата России было показано семь красных карточек: Роберт Бауэр («Арсенал»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов») и Роман Зобнин («Спартак») были удалены за второе предупреждение, а Соломон Кверквелия («Локомотив»), Ильзат Ахметов и Вадим Карпов (оба — ЦСКА) — изгнаны с поля напрямую.

Ранее ни в одном розыгрыше чемпионата России не было более шести красных карточек за тур. (Денис Аль-Юсифи)

Туры с наибольшим количеством удалений в истории чемпионатов России