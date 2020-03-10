В 21-м туре побит рекорд чемпионатов России по количеству удалений
В 21-м туре Тинькофф чемпионата России было показано семь красных карточек: Роберт Бауэр («Арсенал»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов») и Роман Зобнин («Спартак») были удалены за второе предупреждение, а Соломон Кверквелия («Локомотив»), Ильзат Ахметов и Вадим Карпов (оба — ЦСКА) — изгнаны с поля напрямую.
Ранее ни в одном розыгрыше чемпионата России не было более шести красных карточек за тур. (Денис Аль-Юсифи)
Туры с наибольшим количеством удалений в истории чемпионатов России
|
Сезон
|
Тур
|
Кол-во удалений
|
2 ЖК
|
КК
|
2019/20
|
21-й
|
7
|
Бауэр (Арсенал), Кварацхелия (Рубин), Зиньковский (Кр.Советов), Зобнин (Спартак)
|
Кверквелия (Локомотив), Ахметов, Карпов (оба — ЦСКА)
|
1999
|
3-й
|
6
|
Казаков (Торпедо), Боровской (Ростсельмаш), Терещенко (Уралан)
|
Джанашия (Локомотив), Яхимович (Динамо), Агаев (Алания)
|
2000
|
19-й
|
6
|
Боков, Варламов (оба — ЦСКА), Хизанешвили (Спартак), Снытко, Призетко (оба — Черноморец)
|
С.Шишкин (Факел)
|
2002
|
23-й
|
6
|
Харлачев, Точилин (оба — Динамо), Шемберас (ЦСКА), Тарловский (Алания), Кебе (Спартак)
|
Семшов (Торпедо)
|
2004
|
21-й
|
6
|
Кирицэ, Гартиг (оба — Зенит)
|
Бастия, Д.Базаев (оба — Сатурн), В.Березуцкий, Жирков (оба — ЦСКА)
|
2006
|
3-й
|
6
|
Набабкин (Москва), Домингес (Рубин), Р.Аджинджал (Луч-Энергия), Гогуа (Спартак Нч)
|
Акинфеев (ЦСКА), Евсеев (Локомотив)
|
2011/12
|
31-й
|
6
|
Буссуфа (Анжи), Григалава (Волга), Джудович (Спартак Нч), Никитинский (Томь)
|
Буйволов (Волга), Строев (Томь)
|
2012/13
|
29-й
|
6
|
Каряка (Волга)
|
Чантурия, Данилу Неку (оба — Алания), Кокорин, Джуджак (оба — Динамо), Широков (Зенит)
|
2016/17
|
13-й
|
6
|
Засеев (Уфа), Нету (Зенит), Огуде (Амкар)
|
Шелия (Уфа), Куасси (Краснодар), Малых (Оренбург)
|
2018/19
|
3-й
|
6
|
Белоруков (Анжи), Берхамов (Арсенал), Рамирес (Краснодар), Кузяев (Зенит)
|
Набабкин (ЦСКА), А.Понсе (Анжи)