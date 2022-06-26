«Урал» сыграл вничью с «Акроном» в товарищеском матче
«Урал» провел 26 июня товарищеский матч против «Акрона». Встреча закончилась со счетом 2:2.
В составе «Урала» голами отметились Александр Юшин и Даниил Арсентьев.
Отметим, что мат проходил в формате трех таймов по 45 минут.
29 июня «Урал» возобновит тренировочный процесс.
Товарищеские матчи. Клубы
«Урал» — «Акрон» — 2:2 (0:1)
Голы: Гираев, 37 (0:1). Юшин, 47 (1:1). Макаров, 63 (1:2). Арсентьев, 67 (2:2).
«Урал»: Помазун (Ал.Мамин, 46), Бикфалви, Герасимов (Юшин, 46), Гогличидзе (Арт.Мамин, 46), Евсеев (Быковский, 46), Егорычев (Цулукидзе, 46), Железнов, Кузьмичев, Мишкич, Подберезкин (Гаджимурадов, 46), Сунгатулин (Бавин, 46).
«Акрон»: Волков (Магомедов, 46), Зуев (Марухин, 46), Рогач, Чудин, Савичев, Шакуро, Песегов, Палиенко, Килин, Гираев, Макаров.
26 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -