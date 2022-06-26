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«Урал» сыграл вничью с «Акроном» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Урал» провел 26 июня товарищеский матч против «Акрона». Встреча закончилась со счетом 2:2.

В составе «Урала» голами отметились Александр Юшин и Даниил Арсентьев.

Отметим, что мат проходил в формате трех таймов по 45 минут.

29 июня «Урал» возобновит тренировочный процесс.

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Акрон» — 2:2 (0:1)

Голы: Гираев, 37 (0:1). Юшин, 47 (1:1). Макаров, 63 (1:2). Арсентьев, 67 (2:2).

«Урал»: Помазун (Ал.Мамин, 46), Бикфалви, Герасимов (Юшин, 46), Гогличидзе (Арт.Мамин, 46), Евсеев (Быковский, 46), Егорычев (Цулукидзе, 46), Железнов, Кузьмичев, Мишкич, Подберезкин (Гаджимурадов, 46), Сунгатулин (Бавин, 46).

«Акрон»: Волков (Магомедов, 46), Зуев (Марухин, 46), Рогач, Чудин, Савичев, Шакуро, Песегов, Палиенко, Килин, Гираев, Макаров.

26 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

ФК Акрон
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