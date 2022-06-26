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Источник: Хачатурянц 27 июня объявит клубам об уходе с поста президента РПЛ

«РБ Спорт»: Хачатурянц подаст в отставку с поста президента РПЛ 27 июня
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц планирует объявить о том, что он покидает свой пост. Ожидается, что заявление прозвучит в понедельник, 27 июня, утверждает «РБ «Спорт».

Временно исполняющим обязанности президента РПЛ может стать генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Хачатурянц уже некоторое время назад принял решение оставить свой пост. Но до ухода он планировал сначала найти для РПЛ титульного спонсора, беттинг-партнера и основного вещателя. Сейчас глава лиги закрыл все эти вопросы.

Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца на пост президента организации было утверждено 22 ноября 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ashot-hachaturyants-27-iyunya-podast-v-otstavku-s-posta-prezidenta-rpl/
РПЛ
Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
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