Источник: Хачатурянц 27 июня объявит клубам об уходе с поста президента РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц планирует объявить о том, что он покидает свой пост. Ожидается, что заявление прозвучит в понедельник, 27 июня, утверждает «РБ «Спорт».

Временно исполняющим обязанности президента РПЛ может стать генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Хачатурянц уже некоторое время назад принял решение оставить свой пост. Но до ухода он планировал сначала найти для РПЛ титульного спонсора, беттинг-партнера и основного вещателя. Сейчас глава лиги закрыл все эти вопросы.

Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца на пост президента организации было утверждено 22 ноября 2021 года.