Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил перспективы полузащитника Антона Зиньковского в московском клубе.

«Думаю, в РПЛ все его отлично знают. Отличный игрок с впечатляющей статистикой.

Следил за ним и знаю его сильные качества. И очень рад, что наша группа атаки укрепилась таким игроком. Отлично, что теперь Зиньковский с нами.

Уже предвкушаю, как мы будем играть вместе. Надеюсь, у нас получится часто радовать болельщиков. Два Антохи!» - рассказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

Зиньковский подписал контракт с московским клубом до 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарским клубом хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе.

В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.