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Промес — о трансфере Зиньковского: «Отличный игрок с впечатляющей статистикой»

Квинси Промес заявил, что рад переходу Зиньковского в «Спартак»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил перспективы полузащитника Антона Зиньковского в московском клубе.

«Думаю, в РПЛ все его отлично знают. Отличный игрок с впечатляющей статистикой.

Следил за ним и знаю его сильные качества. И очень рад, что наша группа атаки укрепилась таким игроком. Отлично, что теперь Зиньковский с нами.

Уже предвкушаю, как мы будем играть вместе. Надеюсь, у нас получится часто радовать болельщиков. Два Антохи!» - рассказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

Зиньковский подписал контракт с московским клубом до 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договоренности с самарским клубом хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе.

В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://spartak.com/videos/24775568/
Антон Зиньковский
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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