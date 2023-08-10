«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад

«Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за чемпионский парад по итогам сезона-2022/23, сообщает «Коммерсант».

10 августа Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал клуб по административному делу об организации несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2.2. КоАП РФ). Кроме этого, по тем же основаниям на 60 тысяч рублей был оштрафован глава службы безопасности «Зенита» Александр Румянцев.

В полицейском протоколе указано, что гуляния «Зенита» 13 мая «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В материалах дела отмечается, что участники мероприятия вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств, которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах.

Представители сине-бело-голубых не согласны с вынесенным решением и намерены обжаловать его.

«Зенит» во время чемпионского парада проследовал на автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания. В июне гендиректор клуба Александр Медведев заявлял, что не владеет информацией о возможном наказании за фанатское шествие.