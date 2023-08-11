«Урал» — «Спартак»: Рябчук и Бонгонда выйдут с первых минут

«Урал» и «Спартак» объявили стартовые составы перед матчем 4-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 18.00 мск.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков (капитан), Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Буркин, Сунгатулин, Железнов, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Ишков, Гильерме Шеттине.

«Спартак»: Свинов, Денисов, Литвинов, Джикия (капитан), Рябчук, Мартинс, Зобнин, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Дуарте, Чернов, Классен, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Игнатов, Кейта Бальде, Мозес, Зиньковский, Мелешин.