«Урал» — «Спартак»: Промес открыл счет в матче после паса Соболева

Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счет в матче 3-го тура РПЛ против «Урала».

Нидерландский футболист забил гол после передачи с фланга на 27-й минуте встречи нападающего красно-белых Александра Соболева.

Для 30-летнего Промеса это четвертый гол в текущем сезоне чемпионата России.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».