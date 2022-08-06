«Урал» — «Спартак»: Мозес получил травму и покинул поле на носилках
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 4-го круга РПЛ против «Урала» и был заменен на 33-й минуте встречи.
31-летний нигерийский полузащитник покинул поле на носилках. Футболиста заменил вышел 22-летний Михаил Игнатов.
На 27-й минуте нидерландский футболист Квинси Промес забил гол после передачи с фланга нападающего красно-белых Александра Соболева и открыл счет в матче.
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|
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|3
|2
|1
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|7
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
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|3
|1
|2
|0
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|5
|
6
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|1
|2
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|5
|
7
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|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
9
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|3
|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|
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|
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|
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|0
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|
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|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
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|3
|0
|0
|3
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
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|1
|0
|
|
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Локомотив
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|1
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