«Урал» — «Спартак»: Мозес получил травму и покинул поле на носилках

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 4-го круга РПЛ против «Урала» и был заменен на 33-й минуте встречи.

31-летний нигерийский полузащитник покинул поле на носилках. Футболиста заменил вышел 22-летний Михаил Игнатов.

На 27-й минуте нидерландский футболист Квинси Промес забил гол после передачи с фланга нападающего красно-белых Александра Соболева и открыл счет в матче.