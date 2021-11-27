«Урал» — «Сочи»: судья не вынес два предупреждения
На 3-й и 20-й минутах матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Сочи» арбитр Артем Любимов ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Даниле Прохину и Рамазану Гаджимурадову. Оба сыграли безрассудно и попали шипами в голеностопы соперникам. В первом случае Прохин мог нанести травму полузащитнику «Урала» Андрею Егорычеву, а во втором после действий Гаджимурадова повреждение получил защитник «Сочи» Сергей Терехов. Такие фолы наказываются предупреждениями.
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