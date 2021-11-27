В субботу, 27 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

«Ростов» не может обыграть соперника уже два матча подряд: один раз команда уступила грозненцам в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, а во второй — в 9-м туре РПЛ (1:2).

«Ахмат» идет на девятой строчке в турнирной таблице и на три очка опережает «Ростов», расположившийся на 11-м месте.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.