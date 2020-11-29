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«Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ

10:44
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«Урал» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 16-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 12:00.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью, Бурмистров, А. Заболотный.

Урал — Сочи

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