"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место

"Урал" в матче 2-го тура чемпионата России разгромил "Ахмат" со счетом 3:0. Голы забили Владимир Ильин, Отман Эль-Кабир и Юрий Бавин.

Для "Урала" это вторая победа в двух матчах. Подопечные Дмитрия Парфенова вышли на первое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Ахмат" (Грозный) – 3:0 (1:0)

Голы: Ильин, 45+2 (1:0). Эль-Кабир, 58 (2:0). Бавин, 78 (3:0).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Егорычев (Погребняк, 85), Бумаль, Аугустыняк, Эль-Кабир (Димитров, 89), Ильин, Панюков (Бавин, 76).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Швец, Харин, Бериша (Михаляк, 79), Шиманьски (Роши, 61), Иванов, Исмаэл, Мбенг (Понсе, 75).

Предупреждения: Бумаль, 19. Шиманьски, 56.

Судьи: Сухой (Люберцы). Еремин, Мурашов (оба – Москва).

21 июля. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 15611 зрителей.