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«Урал» объявил о возвращении Страндберга

16:02
Стефан Страндберг. Фото ФК «Урал»
Стефан Страндберг. Фото ФК «Урал»
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«Урал» объявил о возвращении в команду защитника Стефана Страндберга.

Срок действия контракта с 30-летним норвежцем не сообщается. Игрок будет выступать за команду под номером «4». Страндберг уже играл за «Урал» во второй половине сезона-2018/19.

Предыдущей командой защитника была итальянская «Трапани».

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