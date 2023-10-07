«Урал» — «Локомотив»: Лантратов отразил пенальти после игры рукой Тикнизяна

«Урал» не реализовал пенальти в матче с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ — 2:1.

Одиннадцатиметровый не забил Илья Ишков. Удар отбил вратарь «Локомотива» Илья Лантратов. Главный арбитр встречи Сергей Карасев указал на точку после игры рукой у защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

Позже Карасев заставил «Урал» перебить удар. Защитник гостей Лукас Фассон, который не дал добить и выбил мяч из-под ног, зашел в штрафную до удара.

Во второй раз к мячу снова подошел Ишков и пробил в тот же угол. Лантратов выручил «Локо» во второй раз.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.