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Сегодня, 13:47

Дьяков считает, что Абаскаль чудит с выбором игроков

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Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«В такой команде, как «Спартак», после ряда неудачных матчей всегда стоит опасаться, что тебя могут уволить. Тем более Абаскаль в «Спартаке» периодически чудит с выбором игроков, составом на матч. В этом сезоне у «Спартака» нет стабильности.

Поражение в дерби всегда отражается очень плохо. Потому что сразу идет давление со стороны болельщиков, прессы, ветеранов клуба. Да, может. Если «Спартак» выиграет у ЦСКА, то начнется наоборот: все начнут Абаскаля носить на руках. Будут говорить: «Главное, чтобы не ушел. Абаскаль — лучший тренер». Сейчас так, а через неделю уже другая реакция и совсем другое отношение», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Перед 11-м туром «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 16 очков.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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