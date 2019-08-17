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«Урал» — «Крылья Советов»: видео сумасшедшего удара Соболева и остальных голов

17 августа 2019, 16:05
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«Урал» на своем поле в матче 6-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» (1:3).

Гынсарь, 28-я — 0:1.

Соболев, 79-я — 0:2.

Радонич, 83-я — 0:3.

Панюков, 90+3-я — 1:3.

Соболев забил очередной гол-шедевр. «Крылья» прервали серию поражений

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Урал — Крылья Советов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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