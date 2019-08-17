«Урал» — «Крылья Советов»: видео сумасшедшего удара Соболева и остальных голов
«Урал» на своем поле в матче 6-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» (1:3).
Гынсарь, 28-я — 0:1.
? Раду Гынсарь забивает дебютный гол в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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Соболев, 79-я — 0:2.
?? Пятый гол Александра Соболева в чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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Радонич, 83-я — 0:3.
? Деян Радонич с передачи Соболева забивает третий мяч в игре. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралКрыльяhttps://t.co/ldKad43pY4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
Панюков, 90+3-я — 1:3.
? Андрей Панюков установил окончательный счёт последней добавленной минуте. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралКрыльяhttps://t.co/F9HAD3HCds— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
Соболев забил очередной гол-шедевр. «Крылья» прервали серию поражений
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