Форвард «Химок» Руденко заявил, что не вспоминает о своем спартаковском прошлом

Нападающий «Химок» Александр Руденко прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Всегда думаю о лучшем. Сейчас я в «Химках», чему очень рад — возобновляю свою карьеру, так сказать, с нуля.

Сказал ли что-то персонально Юран после победы над ЦСКА? Нет, ничего особенного, просто поздравил. Что я могу сказать об обороне ЦСКА? Не мне оценивать. Четыре гола мы забили. Пусть они решают, что делать. Вспоминаю ли я свое спартаковское прошлое? Нет. Я забыл про это. Не хочу говорить о «Спартаке»», — приводит «РБ Спорт» слова Руденко.

Руденко отличился дублем в игре с ЦСКА, эти голы стали для 23-летнего россиянина первыми в составе «Химок».