Петержела объяснил, почему Оздоев не нашел клуб для продолжения карьеры в России

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Специалист похвалил 29-летнего хавбека.

«Почему бы и нет? Он качественный игрок с хорошим ударом и пасом, высоким футбольным интеллектом. Российский клуб не подписал игрока из-за его зарплаты. Игроки, покидающие «Зенит», очень дорого стоят для клубов РПЛ», — сказал Петержела корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева в четверг, 28 июля. Последним клубом россиянина был «Зенит», который он покинул по окончания прошлого сезона.