ЦСКА обыграл «Локомотив» в перенесенном матче молодежного первенства
ЦСКА обыграл «Локомотив» в перенесенном матче 17-го тура молодежного первенства — 1:0.
Единственный гол на 5-й минуте встречи забил нападающий армейцев Илья Востриков.
Встреча должна была состояться в среду, 10 марта, но была перенесена на 13 марта из-за погодных условий.
Армейцы лидируют в группе B молодежного первенства с 43 очками в 17 матчах, «Локомотив» идет на третьей строчке с 36 очками.
Молодежные команды
17-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Востриков, 5.
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
13 марта. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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