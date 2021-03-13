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ЦСКА обыграл «Локомотив» в перенесенном матче молодежного первенства

13:57
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ЦСКА обыграл «Локомотив» в перенесенном матче 17-го тура молодежного первенства — 1:0.

Единственный гол на 5-й минуте встречи забил нападающий армейцев Илья Востриков.

Встреча должна была состояться в среду, 10 марта, но была перенесена на 13 марта из-за погодных условий.

Армейцы лидируют в группе B молодежного первенства с 43 очками в 17 матчах, «Локомотив» идет на третьей строчке с 36 очками.

Молодежные команды

17-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Востриков, 5.

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

13 марта. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

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