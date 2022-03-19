Защитник «Урала» Кузьмичев забил в свои ворота в матче с «Химками»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев забил в свои ворота в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

На 86-й минуте мяч отправился в ворота команды из Екатеринбурга после того, как задел ногу Кузьмичева.

В случае победы над «Уралом» «Химки» обгонят «Уфу» и поднимутся на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.