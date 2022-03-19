«Урал» — «Химки»: Кузьмичев забил в свои ворота за 5 минут до конца матча
Защитник «Урала» Кузьмичев забил в свои ворота в матче с «Химками»
Защитник «Урала» Иван Кузьмичев забил в свои ворота в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».
На 86-й минуте мяч отправился в ворота команды из Екатеринбурга после того, как задел ногу Кузьмичева.
В случае победы над «Уралом» «Химки» обгонят «Уфу» и поднимутся на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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|
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|
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|
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|4
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|
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|Химки
|22
|3
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
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|
Сочи – Кр. Советов
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|20.03
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|
Динамо – Ростов
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|
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|
|
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