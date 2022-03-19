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«Будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен?» Карпин — о возможном расширении РПЛ

Тренер «Ростова» Карпин считает, что в РПЛ всё готово для расширения лиги
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин еще раз подчеркнул, что в чемпионате России нарушен спортивный принцип. По его словам, без еврокубков нужно расширять РПЛ.

— На следующей неделе могут принять решение о моратории на вылет. Как относитесь к этому?

— Когда примут решение, тогда и будем смотреть. Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен.

— Что будет происходить в последние 8 туров, когда не будет мотивации?

— А сейчас какая мотивация? «Краснодар» играл со «Спартаком» — какая там была мотивация? Они же боролись.

— Как к расширению относитесь?

— Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет, — сказал Карпин «СЭ».

На данный момент в чемпионате России по футболу выступает 16 команд.

20 марта в Москве «Ростов» сыграет с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
4
8
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 - : -
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Динамо

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