Тренер «Ростова» Карпин считает, что в РПЛ всё готово для расширения лиги

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин еще раз подчеркнул, что в чемпионате России нарушен спортивный принцип. По его словам, без еврокубков нужно расширять РПЛ.

— На следующей неделе могут принять решение о моратории на вылет. Как относитесь к этому?

— Когда примут решение, тогда и будем смотреть. Я уже говорил, что спортивный принцип нарушен.

— Что будет происходить в последние 8 туров, когда не будет мотивации?

— А сейчас какая мотивация? «Краснодар» играл со «Спартаком» — какая там была мотивация? Они же боролись.

— Как к расширению относитесь?

— Если не будет еврокубков, то оно однозначно нужно. 18 команд много? А сколько нужно? 12? И будем все в Москве играть? А дальше никому футбол не нужен? Все готово для расширения. Ничего страшного не произойдет, — сказал Карпин «СЭ».

На данный момент в чемпионате России по футболу выступает 16 команд.

20 марта в Москве «Ростов» сыграет с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.