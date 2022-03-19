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Тренер «Ростова» Карпин ответил на вопрос о сложностях с поездками на поезде на матчи РПЛ

Валерий Карпин заявил, что поездки на поездах усложняют процесс восстановления команды
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о поездке на поезде в Москву.

20 марта «Ростов» сыграет в Москве с «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

— Приехать на поезде на выезд — это что-то новое для вас?

— Две недели назад так же приехал. Все нормально.

— Насколько это усложняет процесс восстановления и тренировок между играми?

— Какая разница? Усложняет. Какая ситуация, так ситуация. Понимаю, что, возможно, придется так долго кататься.

— Есть ли смысл в переезде в Волгоград, чтобы использовать самолеты?

— Не надо. У всех семьи в Ростове, у всех дом. Смысл передислоцироваться? На сборы опять ехать? — сказал Карпин «СЭ».

«Ростов» с 21 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 42 очками располагается на второй строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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19.03 12:00
Урал – Химки
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19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 - : -
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
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