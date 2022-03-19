Тренер «Ростова» Карпин ответил на вопрос о сложностях с поездками на поезде на матчи РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о поездке на поезде в Москву.
20 марта «Ростов» сыграет в Москве с «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.
— Приехать на поезде на выезд — это что-то новое для вас?
— Две недели назад так же приехал. Все нормально.
— Насколько это усложняет процесс восстановления и тренировок между играми?
— Какая разница? Усложняет. Какая ситуация, так ситуация. Понимаю, что, возможно, придется так долго кататься.
— Есть ли смысл в переезде в Волгоград, чтобы использовать самолеты?
— Не надо. У всех семьи в Ростове, у всех дом. Смысл передислоцироваться? На сборы опять ехать? — сказал Карпин «СЭ».
«Ростов» с 21 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 42 очками располагается на второй строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7