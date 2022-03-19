Тренер «Ростова» Карпин ответил на вопрос о сложностях с поездками на поезде на матчи РПЛ

Валерий Карпин заявил, что поездки на поездах усложняют процесс восстановления команды

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о поездке на поезде в Москву.

20 марта «Ростов» сыграет в Москве с «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

— Приехать на поезде на выезд — это что-то новое для вас?

— Две недели назад так же приехал. Все нормально.

— Насколько это усложняет процесс восстановления и тренировок между играми?

— Какая разница? Усложняет. Какая ситуация, так ситуация. Понимаю, что, возможно, придется так долго кататься.

— Есть ли смысл в переезде в Волгоград, чтобы использовать самолеты?

— Не надо. У всех семьи в Ростове, у всех дом. Смысл передислоцироваться? На сборы опять ехать? — сказал Карпин «СЭ».

«Ростов» с 21 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 42 очками располагается на второй строчке.