В субботу, 18 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо».

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14.15 по московскому времени.

«Урал» после 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице с 25 очками, «Динамо» идет на четвертой строчке с 32 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».